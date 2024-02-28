رمضان 2024.. تارا عماد تُغرم بـ ياسر جلال "جودر"

تواصل الفنانة تارا عماد تصوير مشاهدها فى مسلسل “جودر” بطولة النجم ياسر جلال، الذي من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2024.

شخصية تارا عماد

حيث تجسد تارا عماد دور جوهرة والتى تقع فى حب "جودر" الذى يقوم بدوره الفنان ياسر جلال ولكن من طرف واحد حيث أنه يتجاهلها ولا يبادلها الحب.

تارا عماد

قصة المسلسل

مسلسل "جودر" ينتمي لنوعية الدراما التراثية التاريخية، فهو مقتبس من إحدى القصص التي وردت في ليالي ألف ليلة وليلة، العمل الأبرز في الحكايات الشعبية العربية، و"جودر" هو ابن عمر التاجر، وعمر له 3 أبناء مختلفون في الصفات والشخصيات، ويقسم ميراثه بينهم وبين أمهم بالعدل، وبسبب طمع سالم وسليم رفعا دعوى على جودر لتوزيع الميراث، وأخذ شقيقه أموال أمهم، ثم ضرباها وطرداها من المنزل، ويهدئ جودر قلب أمه ثم يكسب المال من صيد السمك في البحر في أي مكان.

أبطال العمل

يشارك في بطولة العمل إلى جانب الفنان ياسر جلال، الفنانة نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر، ومحمد الدمراوي، المسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.

وكانت رحلت عن عالمنا والدة الفنانة تارا عماد وأقيم العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكانت شيعت تارا عماد جنازة والدتها من مسجد الشرطة فى الشيخ زايد، وحرص على الحضور الفنانون يسرا وأحمد داود، وريهام عبد الغفور، أحمد حاتم، وسلمى أبو ضيف.

وكانت أعلنت الفنانة تارا عماد وفاة والدتها عبر خاصية الاستورى بموقع إنستجرام قائلة: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة، اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

العودة

وكانت آخر أعمال تارا عماد مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

قصة المسلسل

يناقش المسلسل قضية مهمة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

وكانت شاركت تارا عماد مؤخرًا فى فيلم “بيت الروبي” بطولة النجم كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، سمر جابروالطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح،محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

قصة الفيلم

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.