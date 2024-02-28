تورط شقيقة وطليقة منفذ جريمة مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا.. تفاصيل

كشفت مباحث القاهرة بقيادة اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة للمباحث، ملابسات واقعة إنهاء حياة حسني الخناجري، جواهرجي بولاق أبو العلا، داخل محل مشغولات ذهبية.

وتوصلت تحريات مباحث القاهرة، إلى أن المتهم بقتل الجواهرجي حسني الخناجري، هو شخص عاطل، يقيم في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وأنه نفذ جريمة القتل، وسرق مشغولات ذهبية تمثلت في 5 غوايش، و6 سبائك ذهبية، و7 جنيهات ذهب، و4 خواتم، و4 سلسة، و3 إنسيالات، ومبلغ مالي.

كما تبين من التحريات أن المتهم اختبئ لدى شريكه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها، والذي تم ضبطه ليلة أمس، وأقر بالتفاصيل كاملة، وكشف هوية منفذ الجريمة، ودل على عنوانه وتفاصيله كاملة.

واصطحبت الأجهزة الأمنية المتهمين الـ 4 وهم منفذ الجريمة، وصديقه، وشقيقته، وطليقته، إلى جهات التحقيق؛ لعرضهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في القضية.

ومثل المتهم جريمته كاملة أمام النيابة، وتبين انه مقيم برمله بولاق، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، بعد ان اعترف المتهم بانه كان علي علم ان نجل القتيل واسمه (مايكل ).

واشار المتهم في اقواله امام جهات التحقيق الي انه كان قد خطط لارتكاب واقعة السرقة وكان علي علم انه يوجد عامل صحبه الخواجة وقام بطلب شراء (علبة سجائر) منه حتي يخلو له الجو ويتمكن من السرقة، وبعدها ارتكب الجريمة.

واضاف المتهم بانه قام ليلة ارتكابه الجريمة بالدخول لمحل الخواجة حسني كأي زبون عادي وطلبت منه شراء سبائك ذهبية بزعم استثمار أموالي في مجال الذهب وقمت بالاتفاق معه علي شراء عدد معين من السبائك .

وطلبت بعدها من الخواجة ارسال العامل بالمحل لشراء علبة سجائر فوافق الخواجة علي ارساله وبعدها قمت بالتعدي عليه بالضرب في رأسه فقد علي اثرها الخواجة الوعي ، ثم قمت بطعنة ٤ طعنات متفرقة بجسده ليلقي مصرعه في الحال ، وهو ما كشفت عنه كاميرات المراقبة.

وقالت نجلة شقيقة جواهرجي بولاق أبو العلا القتيل، ان المتهم لا يوجد صلة بينه وبين خالها الخواجة حسني ، وانه قبل ارتكابه جريمته دخل محل خالها واتفق معه علي استثمار امواله في شراء سبائك الذهب منه وبالفعل تم الاتفاق علي الصفقة ، وبعدها طلب منه ان العامل يذهب لشراء علبة سجائر له وذهب العامل لشرائها ليعود ويجد خالها مقتولا داخل المحل وغارقاً في دمائه وسرقة محتويات المحل.

كما كشفت نجلة شقيقة الجواهرجي عن حجم المسروقات من داخل محل خالها ، حيث أوضحت ان المسروقات كانت كميات كبيرة من السبائك الذهبية ، وأطقم وجنيهات ذهبية ، وخواتم وسلاسل ثمينة والتي قدرت بملايين الجنيهات ، وهو ما كشفه الفحص والمعاينه .

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة أول أمس الاثنين بلاغًا يفيد بمصرع حسني الخناجري الجواهرجي بمنطقة بولاق أبو العلا وسرقة مجوهراته على يد مجهول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ ونجح رجال المباحث من خلال التحريات والفحص في ضبط الجناة.