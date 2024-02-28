قافلة مساعدات إمارتية طبية ضخمة تصل إلى سوريا

استمراراً للدعم المتواصل منذ فبراير العام الماضي، وصلت دفعة مساعدات طبية جديدة إلى سوريا مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم القطاع الطبي في ظل الحصار الجائر والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على سوريا، اللذين أرخيا بثقلهما على القطاع الصحي، خاصة عقب حدوث الزلزال في عام 2023.

وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، بأن وزارة الصحة السورية تسلّمت 6.5 طناً من الأدوية النوعية التي وصلت على متن طائرة إماراتية وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي، اليوم الأربعاء، بالتوازي مع استلام 196 طناً من الأجهزة والمعدات الطبية عن طريق سفينة إماراتية وصلت إلى ميناء اللاذقية.

وكان وزير الصحة السوري، حسن الغباش، ومحافظ اللاذقية، عامر هلال، و السفير الإماراتي لدى دمشق، حسن الشحي، في استقبال وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرافق للطائرة برئاسة أمين عام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، راشد مبارك المنصوري، ورئيس وفد هيئة الهلال الإماراتي في سوريا، خلفان الرميثي.