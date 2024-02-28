تعرف على المواجهات المحتملة في ربع نهائي كأس الأتحاد الأنجليزي

يسدل منتصف ليل الاربعاء الستار على مباريات الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الأنجليزي لكرة القدم لتبدا الجماهير في التعرف على أطراف الدور ربع النهائي الذي سيقام يوم ١٦ مارس القادم .

أربعة فرق فقط تأهلت بالفعل إلى الدور ربع النهائي من خلال مباريات بداية الاسبوع الحالي حيث تأهل كل من مانشيستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي و نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي وكوفنتري سيتي .

مانشيستر سيتي تأهل على حساب لوتون تاون بالفوز بستة اهداف مقابل هدفين سجل منها ايرلينج هالاند خمسة اهداف بينما تأهل نيوكاسل على حساب بلاكبيرن روفرز بركلات الترجيح فيما حقق ليستر سيتي الذي يلعب الموسم الحالي في بطولة الشامبيون شيب مفاجأة صغيرة بالفوز على بورنموث احد اندية الدوري الأنجليزي الممتاز بهدف فيما حقق كوفنتري سيتي فوزا ساحقا على ميدستون بخمسة اهداف نظيفة .

أطراف الدور ربع النهائي ستكتمل بالتعرف على نتائج اللقاءات الاربعة المتبقية وهي لقاءات تشيلسي مع ليدز يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج و نوتنجهام فوريست مع مانشيستر يونايتد على ملعب ذا سيتي و ولفرهامبتون مع برايتون واخيرا ليفربول مع ساوثهامبتون .

وجاءت قرعة الدور ربع النهائي على النحو التالي :

الفائز من مباراة مانشيستر يونايتد مع نوتنجهام فوريست مع الفائز من مباراة ليفربول مع ساوثهامبتون .

الفائز من ولفرهامبتون مع برايتون مع كوفنتري سيتي .

مانشيستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد .

الفائز من تشيلسي و ليدز يونايتد و مع ليستر سيتي .