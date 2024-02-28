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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إبراهيم عيسى: حماس حركة مختلة وهي المجرم الحقيقي ضد الشعب الفلسطيني (فيديو)

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية لغزة تم الاتفاق عليه مع الجانب الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني بما فيهم المعارضون لحماس لا يحاولون محاسبة قادة حماس. 

وأوضح عيسى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل تطالب بمحاكمة المسؤولين عن الحرب، ولكن المجتمع العربي يرفض مهاجمة حماس، قائلاً: "نحن نعيش في خداع النفس، والمنظمات الفلسطينية ممولة من دول عربية منذ عام منذ الستينيات.

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ووصف عيسى حماس بالحركة المجنونة، المختلة وظيفيًا التي تضر  بمليوني فلسطيني، وتفاقم الحالة العربية الإسلامية،  مرتأيًا أن هجوم 7 أكتوبر يعتبر عملية عدمية ليس لها قيمة وانتهت باحتلال القطاع بعدما كان محاصرًا.

وأشار عيسى إلى أن حماس هي المجرم الحقيقي الذي يعذب الشعب الفلسطيني ولم تأخذ بعين الاعتبار وحشية إسرائيل قبل التخطيط لعملية 7 أكتوبر والتضحية بسكان غزة، مشيرًا إلى أن ما قامت به حماس وقوى اليمين المتطرف الإسرائيلي قوضت جهود تحقيق حل الدولتين. 

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