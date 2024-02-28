كأس الاتحاد الإنجليزي .. كوماس يمنح ليفربول الأفضلية على ساوثهامبتون بالشوط الأول

تقدم فريق ليفربول على نظيره ساوثهامبتون بهدف من دون رد بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن.

جاء هدف ليفربول خلال الشوط الأول عن طريق اللاعب لويس كوماس في الدقيقة 44.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون على النحو التالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهير.

خط الدفاع: جوميز، كوانساه، فيرجيل فان ديك، تسيميكاس.

خط الوسط: إليوت، كلارك، ماكونيل.

خط الهجوم: برادلي، كوماس، كودي جاكبو.

ويستضيف ليفربول نظيره ساوثهامبتون، على ملعب أنفليد، معقل الريدز، في إطار الدور الخامس (الـ16) من البطولة الإنجليزية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.