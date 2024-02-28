موعد مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز بختام مجموعات أبطال أفريقيا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره بمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بملاقاة نظيره يانج افريكانز التنزاني في تمام الساعه السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، الذي يقام باستاد القاهرة في الثانية عشرة ظهر غد الخميس.

ونن المقرر أن يتحدث المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن رؤيتهما للمباراة، التي تجمع الفريقين مساء بعد غد الجمعة على استاد القاهرة، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والجولة السادسة.

وكان الفريق الأحمر قد حسم تأهله إلى دور الثمانية من البطولة، بعد أن كان قد حقق الفوز على فريق ميدياما الغاني بهدف نظيف في ملعبه بمدينة كوماسي ، رفقة يانج افريكانز الذي تأهل هو الآخر.