آودي تطلق RS e-tron GT وQ8 e-tron في مصر

أعلنت "الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف" (EATC) -الوكيل الرسمي لسيارات آودي في مصر- عن إطلاق السيارتين الكهربائيتين بالكامل آودي RS e-tron GT وآودي Q8 e-tron بفئتيها ال SUV و ال Sportback حصريًّا بالسوق المصرية، مما يمثِّل حدثًا ذا أهمية بالغة لكل مِن "الشركة المصرية التِّجارية وأوتوموتيف" وعشّاق علامة آودي في مصر؛ لأنها المرة الأولى التي تتوافر فيها طرازات e-tron الكهربائية المتطوِّرة في البلاد.

كريم نجار: توفير حلول تنقل مستدامة لعملاء آودي تعمل بالطاقة الكهربائية

وأعرب "كريم نجار"، رئيس مجلس الادارة لـ"الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف" (EATC) بقوله: " أنه مِن خلال إطلاق أولى طرازات e-tron في مصر تؤكد الشركة على التزامها بتوفير حلول تنقٌّل مستدامة لعملاء آودي تعمل بالطاقة الكهربائية ، والتي تزايد الطلب عليها في الآونة الأخيرة، من دون التضحية بالأداء الرفيع أو مستويات الأناقة المعهودة لآودي، ليس هذا وحسب فقد تم تجهيز واعتماد مراكز خدمات ما بعد البيع لصيانة هذه السيارات الكهربائية المتطورة مع حصول جميع المختصين علي التدريبات اللازمة المعتمدة من قبل شركة آودي الألمانية.

قدمت آودي طراز RS e-tron GT للمرة الأولى في عام ٢٠٢١، بوصفه النسخة الرياضية الأقوى والأعلى أداءً مِن الطراز الشقيق e-tron GT الذي يُعَدُّ بدوره أول سيارة سيدان كهربائية للصانع الألماني.

تتميز RS e-tron GT بتصميم جريء مستقبلي الطابع، وكما يُشير اسمها، فإنها تُصنَّف على أنها سيارة جران توريسمو عالية الأداء، علمًا بأن أبرز اللمسات التصميمية تمثَّلت في المصابيح الرئيسية المتطوِّرة فئة Matrix LED مع أضواء آودي الليزرية وإشارات التفاف ديناميكية، جنبًا إلى جنب مع الشريط الضوئي المتحرِّك فئة LED الذي يمتدُّ بعرض الجهة الخلفية، والسقف الزجاجي البانورامي، وعاكس الهواء الخلفي الكهربائي الهجومي المميَّز، وكذلك العجلات الرياضية قياس ٢١ بوصة، وأخيرا وليس آخراً نظام التوجيه الكلي للعجلات All-wheel steering.

أما المقصورة الداخلية للطراز RS e-tron GT الجديد كليًّا فيُمكن وصفُها بكلمات أربع: "عصرية" و"رياضية" و"حصرية" و"مريحة". تستفيد المقصورة مِن عدَّة شاشات رقمية مُصْطَفَّةٍ على لوحة القيادة، تتضمَّن شاشة عالية الوضوح قياس ١٢.٣ بوصات للوحة العدَّادات (Audi Virtual Cockpit Plus) وأخرى قياس ١٠.١ بوصات على تابلوه الأدوات الوسطي التي تعرض الكاميرات بزاوية ٣٦٠ درجة. ومِن ضمن أبرز التجهيزات الفخمة المدعَّمة بالسيارة الكهربائية الجديدة، يُمكن ذكرُ نظام الإضاءة الداخلي الذي يتضمَّن ٣٠ لونًا قابلين للتعديل، ومكيِّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصلُ درجة حرارته في ثلاث مناطق مختلفة، والمقاعد الرياضية فئة "برو" التي يُمكن ضبطُها كهربائيًّا في ١٨ اتِّجاه مع توافرها بخواص الذاكرة والتهوئه والتدفئة والمساج ودعامة للفقرات القطنية بتحكُّمٍ كهربائي، بخلاف الشعارات الخاصة على المقاعد والمِقْوَد. ولا يُمكن كذلك إغفالُ الدوَّاسات ودوَّاسة إراحة القدم المصنوعين من الستانلس ستيل، ونظام صوتي محيطي ثلاثي الأبعاد من فئة Bang & Olufsen، وشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي Head-up display، بالإضافة إلى مثبِّت السرعة ومحدِّد السرعة ونظام التعليق المتأقلم، بالإضافة الي نظام المساعدة في الإضاءة الليلية Night vision assistant، ونظام التنبيه عند مغادرة الحارة المرورية Lane departure warning وغيرها مِن التجهيزات الأخرى الحصرية.

وبالانتقال إلى نظام الدفع، تستعين RS e-tron GT الجديدة كُلِيًّةً لعام ٢٠٢٤ بمحركين كهربائيين قادرين على توليد ٤٤٠ كيلوواط (٥٩٨ حصانًا) ومع ال Launch Control تصل الي ٤٧٥ كيلوواط (٦٤٦ حصاناً)، مع أقصى عزم دوران يبلغ ٨٣٠ نيوتن-متر. تَنطلق هذه الجران توريسمو الرياضية من السكون إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة بتفعيل خاصيه تعزيز التسارع في غضون ٣.٣ ثوان، مع سرعة قصوى تُقدَّر بـ٢٥٠ كلم/ساعة. وبخلاف نظام الدفع الرباعي، توفِّر البطارية الكهربائية المصنوعة مِن أيونات الليثيوم بقدرة فعليه ٨٣.٧ كيلوواط/ساعة مدى يصل كحد أقصي إلى ٤٩٥ كلم قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخرى، والتي يمكن إعادة شحنها باستخدام شاحن DC بقدرة تصل إلى ٢٧٠ كيلوواط.

لا يقلُّ الطراز Q8 e-tron بفئتيه SUV أو SportBack تطوُّرًا وفخامةً عن الطراز الجران توريسمو الرياضي؛ فهو أول موديل يحمل الاسم e-tron عندما جرى إطلاقُه في عام ٢٠١٨، قبل تغيير اسمه مؤخرًا وإضافة بعض التحديثات الجديدة عليه لعام ٢٠٢٤. بات حاليًّا يستفيد مِن شبك أمامي مع أضواء Singleframe الأنيقة إلى جانب التصميم ثنائي الأبعاد لحلقات شعار آودي في المنتصف، فضلًا على الاستعانة بمصابيحَ رئيسيةٍ رقميةٍ (Digital Matrix LED) مع خاصيه Welcome lighting لتُضفي مزيدًا مِن القوة والتطوُّر التقني على السيارة. تستعين الفئتين الكهربائيتين الجديدة أيضًا بباقة اللمسات السوداء Black Packageالتي تتضمَّن مرايا جانبية سوداء اللون وتصميمًا مختلفًا للعجلات، وأيضًا عوارض تحميل أعلى السقف سوداء اللون، مع إمكانيه طلب استبدال المرايا الجانبية بالكاميرات جانبيهVirtual Exterior mirrors ، وتُعَدُّ Q8 e-tron أيضًا أول سيارة لدى آودي تستفيد مِن نقش ليزري لاسمها على العمود B في المقدمة، مع توافر خاصيه الشفط لغلق الأبواب، ونظام التنبيه عند مغادرة الحارة المرورية Lane departure warning، بالإضافة إلي نظام Audi Pre-Sense rear الذكي لحماية السيارة من الاصطدام الخلفي.

وبالنسبة للمقصورة الداخلية، فنجد لوحة القيادة تأتي بتصميم يركز علي السائق مع الاستفادة مِن نظام معلوماتي ترفيهي متطوِّر يتضمَّن شاشتين تعملان باللمس؛ إحداهما قياس ١٠.١ بوصة في منتصف تابلوه الأدوات الوسطي التي تعرض رؤية الكاميرات المحيطية ٣٦٠ درجة، وشاشة أخرى أسفله قياس ٨.٦ بوصة. ومِن بين أبرز التجهيزات الداخلية الأخرى، يُمكن ذكرُ لوحة العدَّادات الرقمية قياس ١٢.٣ بوصات (Audi Virtual Cockpit Plus)، ومكيِّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصلُ درجة حرارته في أربعة مناطقَ مختلفةٍ، والسقف الزجاجي البانورامي، وأيضًا المقاعد الرياضية فئة "بلاس" المتوافرة بخواص الذاكرة والتدفئة ودعامة للفقرات القطنية بتحكُّم كهربائي. وفوق هذا وذاك، هناك Audi Phone Box لاتصال الهاتف المحمول بالسيارة بسهولة، ونظام صوتي محيطي ثلاثي الأبعاد من فئة Bang & Olufsen، وتوافر منفذ شحن للتيار المتردِّد AC ثاني مثبت على جانب الراكب الأمامي مع إمكانية استخدامه لشحن السيارة بقدرة من ٢٢ كيلوواط (تيار متردِّد AC) وحتي ١٧٠ كيلو وات عند استخدام الجزء الخاص باللشاحن ال DC لعمليه شحن أسرع.

على صعيد نظام الدفع، تستعين Q8 e-tron الأحدث بمحركين كهربائيين قادرين على توليد ٣٠٠ كيلوواط (٤٠٨ حصانًا) مع أقصى عزم دوران يبلغ ٦٦٤ نيوتن-متر. ويُمكن للسيارة الSUV الرياضية الفخمة الانطلاقُ من السكون إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة في غضون ٥.٦ ثوان، مع سرعة قصوى تُقدَّر بـ٢٠٠ كلم/ساعة. ويتوافر كذلك نظام الدفع الرباعي الكليُّ قياسيًّا، كما توفِّر البطارية الكهربائية المصنوعة مِن أيونات الليثيوم بقدرة فعلية ١٠٦ كيلوواط/ساعة مدًى يصل إلى ٥٨٢ كلم بنسخه الـ SUV و٦٠٠ كلم بنسخة Sportback.

جير بالذكر ان الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف توفر طرازات الفئة e-tron في مصر بضمان ٥ سنوات أو ١٥٠ ألف كم أيهما أقرب، مع ضمان على بطاريات أيون الليثيوم ٨ سنوات أو ١٦٠ ألف كم أيهما أقرب.