الخميس 29 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

غداً.. عبد الشافي يطير إلى المانيا لغجراء جراحة الصليبي

محمد عبد الشافي لاعب
محمد عبد الشافي لاعب الزمالك

تقرر سفر محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ألمانيا غداً الخميس، تمهيداً للخضوع لجراحة الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي تعرض لها في تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.

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طبيب الزمالك يوضح إصابة محمد عبد الشافي


وأنهى الجهاز الإداري للفريق كافة الإجراءات الخاصة بسفر محمد عبد الشافي إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة الماضية.

وتقدم مسؤولو نادي الزمالك بالشكر للسفارة الألمانية في مصر على سرعة استخراج تأشيرة السفر للاعب، والتعاون مع القلعة البيضاء في العديد من المواقف السابقة.

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