غزل المحلة يواصل اسعتاداته لمواجهة السكة الحديد

بدأ الفريق الأول بنادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك، استعداداته لمواجهة نادي السكة الحديد يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعـة من الدور الثاني لدوري المحترفين .

وشهد المران حماس اللاعبين وإصراراً كبيراً على مواصلة الانتصارات نحو الممتـاز، حيث يعتبر المحلة الفريق الأكثر حصداً للنقاط منذ قدوم مديره الفني الجديد , وأيضاً أقوى خط دفاع حيث لم تهتز شباك زعيم الفلاحين بأي هدف في آخر 5 مباريات خاضها الفريق.

تدريبات فريق غزل المحلة

ويعمل عيد على تجهيز عناصر جديدة في التشكيلة الأساسيـة لمواجهة الإصابات والغيابات التي تضرب الفريق خاصة في ظل ضغط المباريات وصعوبتها , ويغيب عن غزل المحلة في مواجهة السكة الحديد لاعبـه محمود عبد العزيز لتراكم البطاقات الصفراء ويعمل عيد حالياً على تجهيز البديل المناسب قبل المواجهة الهامة.

تدريبات فريق غزل المحلة

ومن جانبه، خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم ناديي غزل المحلة والسكة الحديد بتغيير ملعب اللقاء حيث ستقام المباراة في ملعب بالعاصمة الإداريـة الجديدة بدلاً من ستاد السكة الحديد.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن المتصدر بتروجيت وبفارق الأهداف عن الوصيف وادي دجلة.

مباريات الجولة الرابعة :

لافيينا × بروكسي

السكة الحديد × غزل المحلة

طنطا × راية

القناة × بتروجيت

حرس الحدود × وادي دجلة

جدول ترتيب مجموعة الصعود :

1- بتروجيت 50

2- وادي دجلة 42

3- غزل المحلة 42

4- حرس الحدود 41

5- لافيينا 37

6- السكة الحديد 35

7- راية 32

8- طنطا 32

9- بروكسي 32

10- القناة 28