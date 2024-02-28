أبو طالب عبر صفحته على فيسبوك: تكريم أوكلا انعكاس لمجهود كبير ويشكر الرئيس التنفيذي ونائب الشئون المالية وفرق العمل

نشر محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للمصرية للاتصالات we عبر صفحته الشخصية علي موقع الفيسبوك بوست عبر خلاله عن فخره بتكريم الشركة للمرة الثانية خلال المعرض والمؤتمر العالمي للمحمول MWC2024 حيث حصلت المصرية للاتصالات علي جائزتين الاولى كأسرع شبكة إنترنت أرضي في شمال أفريقيا والثانية كأسرع إنترنت موبايل في مصر.

وأكد ابو طالب أن هذا التكريم هو بمثابة إنجاز كبير بيعكس مجهودات كبيرة تم بذلها علي مدار سنوات من تطوير البنية التحتية للاتصالات لتقديم أفضل خدمات للعملاء موضحا أن الجائزة بتثبت أن we جديرة بثقة عملائها التي تزيد يوم بعد يوم.

ووجه أبو طالب الشكر للمهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات و المهندس محمد شمروخ نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية علي دعمهم المستمر والذى أثمر عن تحقيق تلك الجوائز كما توجه بالشكر لكل العملاء وشركاء النجاح ولكل أفراد فريق العمل داخل المصرية للاتصالات we