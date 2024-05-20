أعراض الإصابة بضربات الشمس ونصائح ضرورية لإسعاف المصاب

تشهد أنحاء البلاد، ارتفاع شديد في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، إذ تمر موجة شديد الحرارة تصل فيها الدرجات إلى 45 على بعض المحافظات، مما يؤثر على المواطنين سلبيًا وذلك لاحتمالية إصابة البعض بضربات شمس أو الإجهاد الحراري.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أعراض الإصابة بضربات الشمس، ونصائح لإسعاف المصابين.

أعراض الإصابة بضربات الشمس

ارتفاع درجة حرارة الجسم لتتجاوز الـ40 درجة مئوية.

الإصابة بالهلوسة، وصعوبة الكلام، وفقدان الوعي في بعض الأحيان.

جفاف الجلد والبشرة.

الغثيان والرغبة في التقيؤ.

الصداع.

زيادة سرعة التنفس.

زيادة ضربات القلب.

احمرار الجلد.

علاج ضربات الشمس

إبعاد المصاب عن حرارة الشمس ووضعه في مكان بارد.

محاولة تبريد الجسم.

تناول السوائل الباردة.

وإذا تدهورت حالة المصاب، يجب التوجه للمستشفى على الفور.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة:- العظمى 38 والصغرى 27

الإسكندرية: العظمى 32 والصغرى 23

وادي النطرون:- العظمى 38 والصغرى 27

طنطا:- العظمى 37 والصغرى 27

شبين الكوم:- العظمى 37 والصغرى 26

دمنهور:- العظمى 35 والصغرى 25

مطروح:- العظمى 33 والصغرى 24

السلوم:- العظمى 34 والصغرى 24

سيوة:- العظمى 42 والصغرى 26

بورسعيد:- العظمى 31 والصغرى 23

دمياط:- العظمى 30 والصغرى 22

الزقازيق:- العظمى 38 والصغرى 27

المنصورة:- العظمى 37 والصغرى 26

الإسماعيلية:- العظمى 39 والصغرى 26

السويس:- العظمى 39 والصغرى 26

العريش:- العظمى 29 والصغرى 20

رفح:- العظمى 29 والصغرى 19

راس سدر:- العظمى 38 والصغرى 25

نخل:- العظمى 37 والصغرى 17

طابا:- العظمى 35 الصغرى 25

كاترين:- العظمى 32 الصغرى 14

الطور:- العظمى 38 الصغرى 26

شرم الشيخ:- العظمى 40 الصغرى 27

الغردقة:- العظمى 40 الصغرى 27

مرسى علم:- العظمى 39 الصغرى 27

الفيوم:- العظمى 40 الصغرى 24

بنى سويف:- العظمى 41 الصغرى 25

المنيا:- العظمى 41 الصغرى 24

أسيوط:- العظمى 42 الصغرى 25

سوهاج:- العظمى 43 الصغرى 27

قنا:- العظمى 44 الصغرى 28

الأقصر:- العظمى 44 الصغرى 28

أسوان:- العظمى 45 الصغرى 28

أبو سمبل:- العظمى 44 الصغرى 27

الوادي الجديد:- العظمى 44 الصغرى 30

شلاتين:- العظمى 37 الصغرى 27

أبو رماد:- العظمى 36 الصغرى 27

حلايب:- العظمى 34 الصغرى 28

رأس حدربة:- العظمى 33 الصغرى 28