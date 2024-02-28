الاسماعيلي يبدأ إستعداداته لمواجهة بلدية المحلة في الدوري

استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية وذلك ضمن برنامج الإعداد للقاء ضيفه بلدية المحلة السبت المقبل فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

المران اشتمل على تدريبات بدنية تحت إشراف أحمد سامح مخطط الأحمال.

كما تطرق المران لمجموعة من التدريبات الخططية بهدف زيادة الفاعلية الهجومية والعمل جليا على تحقيق مزيد من الانسجام بين كافة عناصر الفريق.

واختتم المران بتقسيمة للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها.

المران شهد حضور كابتن على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادي وعماد سليمان المشرف العام على الفريق الأول.