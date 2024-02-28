وزير التموين: اللحوم والدواجن بتخفيض ٣٠% فى معارض أهلا رمضان

اكد الدكتور على المصيلحي وزير والتموين والتجارة الداخلية انه بمجرد الاعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة انخفض سعر الدولار فى الأسواق لافتا إلى انه فى القريب العاجل ستنخفض أسعار السلع بمجرد ضخ العملة الأجنبية وتوفيرها للمستوردين لافتا إلى ان الوزارة توفر كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن باسعار مخفضة من 15 إلى 30 % .

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدة وزير التموين عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء م معرض اهلا رمضان " 2024 الرئيسى بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية ، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية حيث يستقبل المعرض الجمهور اعتبارا من غدا الخميس .



واطمأن رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالمعرض، على توافر مساحات للتخزين بالمعرض، وكفاءة منظومة سلاسل الامداد لضمان تدفق السلع والاحلال الفوري لما يتم بيعه؛ وذلك لضمان استمرار تواجد كافة المعروضات، كما اطمأن أن السلع المعروضة بنفس الجودة والتعبئة لكنها بأسعار مخفضة، موجها بأن تكون متاحة للمواطنين فقط وليس للتجار، وبأن يتم توافر مختلف السلع والمنتجات في جميع معارض المحافظات طوال أيام المعرض.