حصاد اليوم الأول لبطولة الاسكندرية والدلتا للسباحة وتألق سباحو سموحة

في أولى ايام منافسات بطولة الاسكندرية والدلتا للسباحة مواليد ٢٠١١ و ٢٠١٠ التي بدأت اليوم ( الاربعاء ) على مجمع الدكتور أسماعيل فايد الاوليمبي لالعاب الماء بنادي سموحة نجح سباحو وسباحات نادي سموحة في اكتساح منافسات اليوم الأول بعدما احرزوا خمسة ميداليات ذهبية و خمسة ميداليات فضية وسبعة ميداليات برونزية .

سباق ١٠٠ متر حرة

ففي سباق ١٠٠ حرة ناشئات مواليد ٢٠١١ حصلت سباحة سموحة هاجر احمد نصار على المركز الأول والميدالية الذهبية فيما جاءت زميلتها روسيل احمد سمير في المركز الثاني والميدالية الفضية فيما جاءت جودي أشرف من النادي الاوليمبي في المركز الثالث والميدالية البرونزية .

وفي سباق ١٠٠ متر حرة ناشئات مواليد ٢٠١٠ حصلت سباحة البنك الأهلي فيروز محمد على المركز الأول والميدالية الذهبية وجاءت سباحة نادي العاب دمنهور يارا كمال في المركز الثاني والميدالية الفضية بينما حصلت نورين حسين من نادي سموحة على المركز الثالث والميدالية البرونزية .

وفي سباق ١٠٠ متر حرة مواليد ٢٠١١ ناشئين حصل سباح البنك الاهلي يحيي وليد على المركز الأول والميدالية الذهبية بينما جاء سباح الاوليمبي مروان محمود على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما جاء سباح سموحة مازن مصطفى على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي سباق ١٠٠ متر حرة مواليد ٢٠١٠ ناشئين حصد سباح سبورتنج حسام غازي الميدالية الذهبية بينما جاء سباح سموحة احمد ياسر في المركز الثاني والميدالية الفضية فيما أحرز سباح سموحة محمد السيد المركز الثالث والميدالية البرونزية .

سباق ١٠٠ متر ظهر

وفي سباق ١٠٠ متر ظهر ناشئات مواليد ٢٠١١ احرزت رودينا السعدني من نادي العبد الميدالية الذهبية وتلاها ماريلا خليل من نادي سموحة المركز الثاني والميدالية الفضية ثم سباحة سموحة ملك رامي في المركز الثالث والميدالية البرونزية .

وفي سباق ١٠٠ متر ظهر ناشئات مواليد ٢٠١٠ جاءت فيروز محمد من البنك الأهلي في المركز الأول والميدالية الذهبية و ليالي حسام من نادي سموحة في المركز الثاني والميدالية الفضية سما أكرم من البنك الأهلي في المركز الثالث والميدالية البرونزية .

وفي سباق ١٠٠ متر ظهر ناشئين مواليد ٢٠١١ أحرز سباح سموحة مازن احمد المركز الأول والميدالية الذهبية ثم مالك محمد سباح البنك الاهلي في المركز الثاني والميدالية الفضية و جاء مازن مصطفى سباح سموحة في المركز الثالث .

وفي سباق ١٠٠ متر ظهر ناشئين مواليد ٢٠١٠ أحرز احمد ياسر سباح سموحة المركز الأول والميدالية الذهبية وجاءت يحيي محمد سباح سموحة في المركز الثاني والميدالية الفضية ثم نور الدين عاطف من نادي سموحة في المركز الثالث والميدالية البرونزية .

سباق ٢٠٠ متر فراشة

اما في سباق ٢٠٠ متر فراشة ناشئات مواليد ٢٠١١ فقد احرزت سباحة سموحة كرمة محمد حسن المركز الأول والميدالية الفضية تلاها جنا احمد عثمان من نادي البنك الأهلي في المركز الثاني بينما أحرزت سباحة البنك الأهلي لارا اسلام المركز الثالث والميدالية البرونزية .

وفي سباق ٢٠٠ متر فراشة ناشئات مواليد ٢٠١٠ احرزت سباحة ستاد المنصورة مروج سعيد المركز الأول والميدالية الذهبية تلتها جودي محمد من نادي العاب دمنهور في المركز الثاني والميدالية الفضية ثم سيبيل محمد جابر من نادي الاتحاد السكندري في المركز الثالث والميدالية البرونزية .

وفي سباق ٢٠٠ متر فراشة ناشئين مواليد ٢٠١١ جاء مازن احمد من نادي سموحة في المركز الأول والميدالية الذهبية بينما جاء احمد الخطيب من نادي سبورتنج في المركز الثاني والميدالية الفضية و مالك محمد من البنك الأهلي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي سباق ٢٠٠ متر فراشة ناشئين مواليد ٢٠١٠ أحرز فارس تامر من نادي جزيرة الورد المركز الأول والميدالية الذهبية ثم عمر محمود من نادي جزيرة الورد في المركز الثاني والميدالية الفضية واخيرا زين العابدين علي من نادي سموحة المركز الثالث والميدالية البرونزية .

ويضم الجهاز الفني لفريق سموحة مصطفى نصر مدير فني و مصطفى اوتاكا مدربا لفريق ٢٠١٠ و مدير مجمع السباحة العميد احمد الحرازي .