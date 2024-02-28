الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على انخفاض مؤشرها العام 70ر12 نقطة ليبلغ مستوى 57ر7420 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 %.

الأسهم الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الكويتية 3ر158 مليون سهم عبر 12204 صفقات نقدية بقيمة 4ر33 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق الأسهم الكويتية 67ر39 نقطة ليبلغ مستوى 13ر6094 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 66ر0 % من خلال تداول 4ر94 مليون سهم عبر 6144 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية 15ر27 نقطة ليبلغ مستوى 58ر8130 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 33ر0 % من خلال تداول 8ر63 مليون سهم عبر 6060 صفقة بقيمة 7ر21 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) فى أسواق الأسهم الكويتية 55ر25 نقطة ليبلغ مستوى 16ر5985 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 43ر0 % من خلال تداول 6ر61 مليون سهم عبر 3490 صفقة نقدية بقيمة 9ر8 ملايين دينار كويتي.

الأسهم المغربية تغلق على ارتفاع

الأسهم المغربية

أَغلقت الأسهم المغربية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع، وسجل مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.27 %، عند 13.134,04 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.36 %، ليستقر عند 1.068,97 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.06 % بمجموع 974,58 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.41 % بمجموع 12.161,58 نقطة.