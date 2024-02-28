الأربعاء 28 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

اقبال كبي من اهالي اسوان على معرض "اهلا رمضان "

توافد اهالي اسوان
توافد اهالي اسوان معرض اهلا رمضان

شهد معرض “ اهلا رمضان ” بمدينة اسوان 

اقبال كبير من المواطنين نظرا لتوافر العديد من السلع الاساسية داخل المعرض باسعار مخفضة .
وقالت مني ابراهيم  _من اهالى اسوان _  أنه فور علمي بالمعرض أتيت قبل الافتتاح بساعات حتي اتسوق من داخل المعرض جميع احتياجاتي نظرا لاسعاره المخفضه  عن السوق.
وتدخل ام احمد قائلة  حضرت رفقة   جيراني لنقوم بشراء السكر والزيت وخصوصا ان اسعارهم اقل من السوق بالخارج، وسعدنا بنظام الصرف بالبطاقة حتي يحصل الجميع علي السكر والزيت بالسعر المخفض.

 

الجريدة الورقية