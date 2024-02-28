اقبال كبي من اهالي اسوان على معرض "اهلا رمضان "

شهد معرض “ اهلا رمضان ” بمدينة اسوان

اقبال كبير من المواطنين نظرا لتوافر العديد من السلع الاساسية داخل المعرض باسعار مخفضة .

وقالت مني ابراهيم _من اهالى اسوان _ أنه فور علمي بالمعرض أتيت قبل الافتتاح بساعات حتي اتسوق من داخل المعرض جميع احتياجاتي نظرا لاسعاره المخفضه عن السوق.

وتدخل ام احمد قائلة حضرت رفقة جيراني لنقوم بشراء السكر والزيت وخصوصا ان اسعارهم اقل من السوق بالخارج، وسعدنا بنظام الصرف بالبطاقة حتي يحصل الجميع علي السكر والزيت بالسعر المخفض.