جامعة أسيوط تعقد ورشة عمل حول "تقويم الأداء الوظيفي"

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص الجامعة على التطوير المستمر لنظم العمل، وإرساء دعائم الجودة الشاملة، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات، والكوادر البشرية؛ في رفع مستوى الأداء الإداري، والخدمي، وتحقيق التكامل المنشود مع مختلف القطاعات، وذلك من خلال توفير البرامج التدريبية، والتأهيلية المتخصصة، التي تعود بالنفع على كافة منسوبي الجامعة؛ من مديري الإدارات، والعاملين؛ لتنمية مهاراتهم، وقدراتهم، ورفع كفاءة الجهاز الإداري في مختلف القطاعات؛ لتحسين أدائهم، بما ينعكس بدوره على حسن سير العمل.

وفي إطار هذا، نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالجامعة، ورشة عمل حول: "تقويم الأداء الوظيفي"، يومي ٢٧، ٢٨ من شهر فبراير، بإشراف الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، وبحضور الأستاذ أسامة السيد أمين عام الجامعة المساعد، والأستاذ عبد القادر مهران رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ خالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وبمشاركة نحو (٦٠) من شاغلي القيادة الإدارية، والإشرافية، والعاملين بكليات وقطاعات الجامعة.

الجدير بالذكر أن الورشة تضمنت عددًا من المحاضرات المهمة حول: مفهوم الأداء الوظيفي، وأهداف عملية تقييم الأداء، وعواملها وخطواتها، للدكتور أحمد سيد سباعي بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، ومحاضرة للدكتور محمد مصطفي حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول : دور المدير في عملية تقييم الأداء الوظيفي، مشكلات وأخطاء المديرين في عملية تقييم الأداء الوظيفي وكيفية علاجها، تحليل أسباب انخفاض الأداء وكيفية الاستفادة من مستويات الأداء المتميز.