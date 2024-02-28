وفاة عدد من الأطفال نتيجة توقف الخدمات الطبية بمستشفى كمال عدوان.. فيديو

قال مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، بحسب تقرير عاجل للقاهرة الإخبارية، إن عددًا من الأطفال توفوا في المستشفى الليلة الماضية نتيجة توقف الخدمات الطبية بسبب نقص الأدوية والوقود.

وأكد أبو صفية أن المستشفى توقف عن تقديم الخدمات بسبب نقص الوقود والدواء، وكنا آخر مستشفى في غزة بعد أن لجأ المستشفى إلى المنظمات الدولية.

وأشار إلى أن المنظمات الإنسانية الدولية هي منظمات شكلية لا مضمون حقيقي لها، مؤكدا أن الوضع في شمال غزة كارثي وستتحول المستشفيات إلى مقابر جماعية بفقدان المئات من المدنيين خاصة الأطفال.

نتنياهو يدفع بإسرائيل لمزيد من العنف

فيما أكد المحلل السياسي جهاد حرب، على ضرورة توصل الإدارة الأمريكية والجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لوقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، موضحًا: "في ظل جهود الوساطة الحالية فإن وقف إطلاق النار سيحدث قريبًا".

وأضاف أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيحاول أن يوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة": "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار لعوامل كثيرة ولا يريد التوصل إلى اتفاق على التبادل العائلي. هو لا يريد التوصل إلى اتفاق تبادل عائلي".

وأوضح أنه "يتضح من خطابه أن عودة أسرى الحرب الإسرائيليين ليست أولوية بالنسبة له على مستوى أولويات وأهداف إسرائيل في هذه الحرب".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو يدفع إسرائيل نحو مزيد من العنف ليس فقط في قطاع غزة، بل في الضفة الغربية وعلى الحدود الشمالية مع لبنان، وأن الإجراءات التي سمعناها والتي اقترحها وزير الأمن القومي بن غفير يجب أن تتخذ ضد الفلسطينيين في القدس، مؤكدًا أن هذا صراع واسع النطاق.



