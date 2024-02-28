أبو الغيط يشارك في افتتاح أعمال الدورة (47) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

شارك السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح أعمال الدورة (47) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والذي عقد اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط ألقى كلمة ندد خلالها بفظائع العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعب فلسطين في قطاع غزة، حيث قتل الاحتلال من الأطفال والصحفيين والعاملين بالأمم المتحدة ما يفوق أعداد من قتلوا من هذه الفئات في أي نزاع آخر معاصر، وهو ما يعكس وحشية الاحتلال وتجاوزه لأبسط مبادئ الإنسانية والأخلاق، فضلاً عما يكشف عنه من أزمة ضمير كبرى يعانيها المجتمع الدولي الذي يعجز عن وقف هذه الجرائم.



وأضاف المتحدث أن أبو الغيط أشار إلى الأنشطة الشبابية المتنوعة التي يقوم بها المجلس والتي تهدف إلى تنمية مهارات وبناء قدرات الشباب العربي وتعزيز ثقافة التفاهم والحوار لديهم، بالتركيز على العديد من القضايا الملحة مثل السلام والأمن، التنمية المستدامة، التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وريادة الأعمال.



وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط أشاد بالاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، والتي اعتمدها المجلس في دورته الاستثنائية بتاريخ 19/9/2023 والتي تعد الوثيقة الأولى من نوعها على المستويات الإقليمية وتمثل خارطة طريق لتنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمن وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في المنطقة العربية.

