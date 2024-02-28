شعبة الاقتصاد الرقمي: نسعى لتقديم مبادرات تفيد منتسبي الغرف

قال المهندس كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة إن الشعبة من خلال الغرفة تسعي لدعم منتسبيها بصفة خاصة ومنتسبي الغرفة التجارية للقاهرة بشكل عام من خلال تقديم مبادرات وأنشطة مختلفة تستفيد منها كافة الشركات.



وقال (غنيم) خلال ورشة العمل التي نظمتها الغرفة اليوم الأربعاء من خلال شُعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بغرفة القاهرة بالتعاون مع الشُعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " ايتيدا" ومكتب حماية حقوق الملكية الفكرية؛ إن الشعبة تسعي من خلال الغرفة إلى إفادة كافة الأنشطة وتنفيذ منظومة التحول الرقمي طبقا لتوجهات الدولة.

وأشار رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا إلى أن هناك جهود كبيرة دائما نقوم بها لتطوير الأداء والاستفادة من الخدمات المتنوعة المتطورة التي تقديمها الغرفة لمنتسببها خاصة الخدمات الإلكترونية التي أصبحت لغة العصر حاليا موجها شكره لكافة المشاركين في هذه الورشة وهذا التعاون المهم للتوعية بحقوق الملكية الفكرية في ظل الأهمية الخاصة الذي يمثلها هذا الأمر بالنسبة للشركات في حماية الملكية الفكرية في وقت التحول الرقمي وكيفية حماية حقوقنا كشركات وأفراد أو المبتدئين بأفكار جديدة وهذا هو أساس البيزنس.