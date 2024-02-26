الغرف التجارية: توفير أجود السلع بأسعار مخفضة في معارض أهلًا رمضان (فيديو)

أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الاستعداد لشهر رمضان، بتوفير أجود السلع بأسعار مخفضة في كل أنحاء مصر، عبر معارض أهلا رمضان، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شكّل مجموعة عمل مكونة من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة والتنمية المحلية.

انخفاض الأسعار مستمر حتى رمضان

وتابع: "بدأنا بمنافذ في عواصم كل محافظة ثم بدأنا التوسع وافتتحنا 107 معارض أهلا رمضان ومستمرون في افتتاحها بشراكة تامة مع القطاع الخاص ، كما جرى توفير أماكن للتخزين لضمان توفر السلع بكل أنواعها وكمياتها طول الوقت".

وأوضح أن الإفراج عن السلع بالموانئ مستمر وهذا ما سيؤدي إلى تخفيض الأسعار، متابعًا: "من هنا حتى رمضان هنلاقي انخفاض مستمر في الأسعار، وده اللي ابتدينا نشوفه في أسعار الجملة".