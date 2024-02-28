إنزاجي يدخل دارة المرشحين لخلافة تشافي

شهدت قائمة المرشحين لتدريب فريق برشلونة دخول مدرب جديد في الفترة الحالية لتولي القيادة الفنية للفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل خلفًا للمدرب الحالي تشافي هيرنانديز.

حيث أكدن تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن المدرب الإيطالي، سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، انضم لقائمة المرشحين لتولي تدريب نادي برشلونة خلفًا لتشافي هيرنانديز.

وهو ما أكدته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بإن سيموني إنزاجي دخل ضمن المرشحين لتولي تدريب برشلونة خلفًا لتشافي هيرنانديز

وأوضحت الصحيفة أن إنزاجي أصبح مرشح بقوة لتدريب البلوجرانا، خاصة بعدما قاد إنتر ميلان للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة من البطولة.