دراما رمضان 2024| قتل بالخطأ وحب قديم.. أحداث مثيرة بمسلسل "نقطة انتهى"

قصة اجتماعية بوليسية تجمع رموز الدراما السورية في “نقطة انتهى”، والذي سيشارك في ماراثون الدراما الرمضانية 2024، التي تضم قائمة كبيرة من الأعمال الاجتماعية والكوميدية والسياسية المشوقة.

أبطال مسلسل “نقطة انتهى”

مسلسل نقطة انتهى من بطولة “عابد فهد، ندى أبو فرحات، عادل كرم، أنس طيارة، محسن غازي، وخالد السيد”، تأليف فادي حسين، إخراج محمد عبد العزيز.

تدور أحداث المسلسل حول “فارس يعقوب” الصيدلي الشهير في منطقته السكنية والمصاب بمرض الباركنسون “الرعاش” الذي يصيب الأعصاب وأجزاء من المخ ، ويحاول جاهدًا إخفاء قتله لشقيق زوجته عن طريق الخطأ، بينما تحاول “كرمى مطر” زوجة القتيل كشف حقيقة الجريمة دون مراعاة حالة فارس بمساعدة المحامي سامي شرف الدين حبيبها السابق.

ستحمل نهاية المسلسل أحداث غير متوقعة وتحول جذري فيها، ستكون الحقيقة عكس ما أظهرته المشاهد طوال الحلقات.

المسلسل اجتماعي بوليسي، ويجمع بين الأكشن والدراما. وتدور قصته حول صيدلي الحي "فارس يعقوب" -وهو مُصاب بمرض الباركنسون- الذي يجاهد من أجل إخفاء جريمته الأولى التي ارتكبها عن طريق الخطأ بحق شقيق زوجته المراهق. فيما تسعى الزوجة "كرمى مطر" إلى كشف حقيقة مقتل شقيقها الوحيد بمساعدة حبيبها السابق المحامي المرموق "سامي شرف الدين".

وأثناء رحلة بحث الزوجين عن أهدافهما المنشودة، يتعين عليهما مواجهة حقائق قاسية وصادمة عن بعضهما عندما يصطدمان بأحد شبّان الحي "غزوان"، الذي يحمل في قلبه الكثير من البغض والعداء تجاههما على خلفية حادثة قديمة.

ونهياة القصة مشوّقة للغاية. ستحمل النهاية أحداثًا ليست بالحسبان. وستظهر الحقيقة التي لا يتوقعها أحد. ستكون الحقيقة عكس ما أظهرته المشاهد في المسلسل. سيتفاجأ المشاهد بنهاية القصة التي ستظهر الرواية كاملة.



