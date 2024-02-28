الأربعاء 28 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المغرب.. مصرع 8 أشخاص أثناء محاولة عبور البحر للهجرة السرية

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

أفادت السلطات المحلية بإقليم الناظور شمال شرق المغرب، بأن 8 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا في مياه البحر الأبيض المتوسط مساء الثلاثاء أثناء محاولتهم العبور للهجرة غير النظامية.

 

وحسب روسيا اليوم، أوضحت السلطات المحلية أن الضحايا كانوا ضمن مجموعة من المهاجرين غير النظاميين استقلوا قاربا مطاطيا في محاولة لعبور البحر المتوسط انطلاقا من منطقة تشارانا بومحفوض جماعة بني شيكر، قبل أن ينقلب القارب بسبب سوء الأحوال الجوية التي سجلت هبوب رياح قوية وارتفاع علو الأمواج.

 

وذكر المصدر ذاته أن السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية والوقاية المدنية، تدخلت وأنقذت 9 أشخاص كما انتشلت 8 جثث.

 

وأشارت إلى أن الأبحاث مستمرة للوصول إلى مفقودين محتملين.

 

وأكدت في السياق أنه تم فتح تحقيق من قبل السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.

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