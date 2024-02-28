محافظ بني سويف يلتقى وكيل وزارة المالية الجديد

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بن سويف، عبير محمد عبد الرؤف وكيل وزارة المالية الجديد، وفي حضور إيهاب إبراهيم عبد الهادي مدير الإدارة العامة للحسابات بديوان عام المحافظة، و رشا عادل الجهلان، حيث هنأ المحافظ وكيل الوزارة الجديد، متمنيا لها التوفيق في مهام وظيفتها، مؤكدا على دعمه المتواصل لكل مكونات الجهاز التنفيذي بالمحافظة وأن الجميع يعمل هنا من خلال روح الفريق الواحد.

فيما تقدمت وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لمحافظ بني سويف، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن قيادتها بها سواء من الوزارة أو المحافظة، مؤكدة سعادتها بالعمل ضمن فريق العمل بالجهاز التنفيذي بالمحافظة، لا سيما في ظل القيادة الشابة الحالية، وما تشهده محافظة بني سويف من تقدم ملحوظ في عدد من الملفات الحيوية، في اطار رؤية وخطة الدولة.

خلال اللقاء تم التطرق لعدد من الملفات الحيوية التي تختص بها المديرية أو تمثل شريكا رئيسا فيها، مثل: سير العمل بمنظومة المرتبات الحكومية"payroll"، وتطوير منظومة العمل بالوحدات الحسابية في إطار توجيهات القيادة السياسية، لتطوير أنماط العمل الحكومي وفي إطار خطة وزارة المالية لرفع كفاءة مديري الحسابات والعاملين بالإدارات المالية، والوحدات الحسابية وتحسين بيئة العمل الحكومي في مصر.

كما تم استعرض جهود المحافظة من خلال التعاون المثمر مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة، وذلك فيما يتعلق بتطوير منظومة العمل بالإدارات الحسابية وتنفيذ خطة المحافظة لتنمية موارد المحافظة وتحقيق الاستفادة المثلى منها، وفقا لتوجيهات الحكومة، فضلا عن التنسيق الدائم مع كافة الجهات التنفيذية لتعظيم إيرادات المشروعات التابعة للمحافظة التي تستهدف توفير احتياجات القطاعات، خاصة التي تمس حياة المواطن بشكل يومي ومستمر، وذلك في اطار خطة ورؤية مصر 2030.