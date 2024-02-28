جنايات الزقازيق تُحيل ربة منزل للمفتي لإدانتها بقتل ابن جارتها بالشرقية

أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين محمد سامى بده، ومايكل نعيم ميخائيل، وأمانة سر حسن عبد المجيد وأحمد نصر؛ أوراق ربة منزل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامها، وحددت المحكمة جلسة 26 من شهر مارس المقبل؛ للنطق بالحكم، وذلك لاتهامها في وقائع القضية رقم 33955 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة منيا القمح؛ بخطف ابن جارتها وقتله.

تعود أحداث القضية ليوم 3 من شهر سبتمبر المنقضي 2023، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، ربة منزل تدعى «سكر .غ. م» 40 عاما، مقيمة بقرية خلوة الشعراوي بنطاق مركز منيا القمح، للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بخطف وقتل الطفل «مصطفى. م. الـ» يبلغ من العمر عامين.

وأسند أمر الإحالة، قيام المتهمة بخطف المجني عليه بدافع الانتقام من أسرته، وأعدت لهذا الغرض أدوات عبارة عن جوال بلاستيك، وحقيبة قماش، وتربصت له أمام منزله، وما أن شاهدته، وضعته داخل الجوال وأحكمت غلقه، ثم خنقته، وبعدما تأكدت من وفاته وضعته داخل الحقيبة القماش والقاتها ف مجرى مائي.

وبالفحص، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة؛ جارة والدة الطفل، بسبب الغيرة والانتقام منها بعدما عاد زوج الأخيرة من السعودية وذاع بين أهالي القرية بأنه سيُقيم عقيقة لنجله المجني عليه.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط تم القبض المتهمة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتها محبوسة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.