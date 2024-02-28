الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

"نقيب أطباء القاهرة" تخاطب "الأعلى للإعلام" للتصدى للوصفات الطبية المضللة  ومنتحلى الصفة

بوابة الوفد الإلكترونية

 طلب مجلس نقابة أطباء القاهرة  من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التدخل لحظر ظهور الأطباء أعضاء النقابة على شاشات التليفزيون والفضائيات ، وفى البرامج الإذاعية إلا بعد الحصول على تصريح من نقابة أطباء القاهرة .

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لأول مرة.. موتمر طبي مشترك بين الأطباء والصيادلة ببني سويف

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نقيب الأطباء: نطالب بقانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية

وقالت الدكتورة شرين غالب نقيب أطباء القاهرة  أن القرار جاء انطلاقا من دور نقابة الأطباء فى تطبيق اللوائح والمعايير المهنية  التى تحافظ على سمعة الأطباء وسلامة المرضى على حد سواء ، والسياحة العلاجية التى تتأثر سلبا بالممارسات الضارة لبعض الأطباء على شاشات الفضائيات .

 

 وتابعت "غالب " ؛ وردت إلينا العديد من شكاوى المواطنين ، بتعرضهم لرسائل مضللة ووصفات طبية غير سليمة ، من بعض الأطباء ممن ثبت عدم تطابق تخصصاتهم العلمية مع المؤهلات المعلن عنها على شاشات القنوات الفضائية وكذلك تباين المؤهلات والشهادات المعلن حصولهم عليها عما هو مسجل بالنقابة الأمر الذى يعد مخالفة جسيمة لضوابط ممارسة المهنة ويؤدى لنتائج شديدة الخطورة على المرضى والمجتمع

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