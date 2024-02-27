لأول مرة.. موتمر طبي مشترك بين الأطباء والصيادلة ببني سويف

أستقبل الدكتورعماد البنا نقيب الأطباء بمحافظة بني سويف، رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية الدكتور أحمد عبد الله خلف، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل إقامة موتمر طبي يجمع بين الأطباء والصيادلة لأول مرة في تاريخ الإقليم علي أن يقام الموتمر والدعوة له عقب الشهر الكريم .

وتناول الإجتماع سبل الدعم العلمي للطرفين، ⁠تعزيز التعاون بين المهنتين، ⁠تحديث المعلومات الطبية و⁠دعم ترابط الاجتماعي والاسري، وإتفق الطرفان على تجهيز أجندة الموتمر لتخرج بالشكل اللائق لتحقيق أهدافه.

وفي نهاية اللقاء أهدي نقيب الأطباء درعا لرئيس شعبة الصيادلة لجهوده وسعيعده لرفع شأن المهنة.

يأتى ذلك في ظل حرص غرفة بني سويف التجارية برئاسة المستشار حسن جعفر، على تقديم الخدمات والمشاركة المجتمعية عبر شعب الغرفة المتعددة.

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