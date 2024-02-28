دبابات إسرائيلية تطلق النار بالخطأ باتجاه أماكن مختلفة داخل إسرائيل

أفادت تقارير إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق نيرانه باتجاه إسرائيل في 5 حالات على الأقل، منذ بداية الحرب على غزة، دون وقوع إصابات.

وحسب سبوتنيك، ذكرت صحيفة "هآرتس"، أنها حصلت على معلومات تشير إلى أن "الدبابات الإسرائيلية أطلقت عن طريق الخطأ قذائف باتجاه إسرائيل في 5 حالات مختلفة، وذلك على جبهتي لبنان وغزة".

وأضافت أن "دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفتين باتجاه بلدة حنيتا على الحدود مع لبنان ما أدى إلى إصابة منزلين في البلدة".

وتابعت: "كان ذلك في إطار نشاط عسكري بحثاً عن خلية اقتربت من الحدود وعقب الحادث قام الجيش بإيقاف قائد فصيل عن النشاط العسكري".

وأشارت الصحيفة إلى أن "دبابة إسرائيلية كانت في مناورة داخل قطاع غزة أطلقت قذيفة عن طريق الخطأ باتجاه مدينة سديروت في منطقة (غلاف غزة) ما أدى إلى إصابة مبنى بلدية المدينة بشكل مباشر".

وأوضحت الصحيفة أنه في حالات مختلفة "أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة باتجاه برج مراقبة تابع للجيش، بينما أطلقت دبابة أخرى زخات من الرشاشات من العيار الثقيل باتجاه إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في بلدات (عين هاشلوشا، نيريم، ونير عوز) في غلاف غزة الجنوبي.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر في الجيش الإسرائيلي قوله إن "الجيش يجري تحقيقاً داخلياً في هذه الحوادث".