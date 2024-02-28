الأربعاء 28 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

المشدد 5 سنوات لسائق أنهى حياة شخص بالخصوص

محاكمة
محاكمة

عاقبت الدائرة السادسة، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، سائقًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض، وذلك آثر خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

المشدد 5 سنوات لـ سائق لاتهامه بقتل شخص لخلافات بينهم بالخصوص 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5833 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2734 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد خ م"، 29 سنة، سائق، مقيم الخصوص، لأنه في يوم 15 / 4 / 2023، بدائرة الخصوص، ضرب المجني عليه "أحمد علي علي سيد أبو دشيش"، عمداً إثر خلف بينهما وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته دون أن يقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات. 

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه يوم الواقعة حضر المجني عليه رفقة أخرين للمتهم ونشب بينهم مشاجرة علي إثر خلافات سابقة، على إثرها تعدي المتهم عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته، وجرى نقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته إلا أنه توفي أثناء ذلك

 

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