السجن 6 سنوات لـ طالب وميكانيكي بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالخانكة

عاقبت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة ، طالب وميكانيكي بالسجن 6 سنوات لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

اتجار في المواد المخدرة

وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات قيام كل من «مصطفي ع إ» 21 سنة طالب و«محمد س ي» 28 سنة ميكانيكي، بأنهما حازا وأحرزا مخدر الهيروين بقصد الإتجار عقار «indazole carbommdies» بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرزا سلاحا أبيض مطواه قرن غزال وكتر بدون ترخيص أو مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

فيما كشفت تحريات مباحث القليوبية عن ورود معلومات مفادها قيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة، وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ، وتشكيل فريق بحث وتوجه إلى مكان تواجد المتهمين وتم ضبطهما يقومان ببيع وشراء المخدرات مع شخصين فتمكن من ضبطهما ولاذا الشخصان بالفرار.

وعثر بحوزة الأول على 111 لفافة للهيروين و195 كيسا للبودر المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي وسلاح أبيض مطواه، وعثر بحوزة الثاني على 100 لفافة للهيروين وعدد أكياس للبودر المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض كتر، وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار في المخدرات والمبالغ المالية حصيلة تجارتهما والهواتف المحمولة لسهولة التواصل مع عملائهما والأسلحة البيضاء للدفاع عن نفسهما وتجارتهما.

كما شهدت مدينة قها حادث مأساوي ، سطر ملحمة من الحب بين طالبين أحدهما كفيف ويدعى عبد الله طالب بكلية السياسية والاقتصاد، وصديقه أحمد حمد، والذي اعتاد يوميا للذهاب لمنزل صديقه عبدالله بإحدى قري مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، لكى يصطحبه ويساعده في الذهاب الى الجامعة، واثناء عبورهم مزلقان قطار اليوم لقوا مصرعهم وجري نقلهم لمستشفى قها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

وقال صديق مقرب للضحايا ؛ ان هناك صداقة قوية ربطت بين الصديقين ،قائلا أحمد شاب يتمتع بالطيبة وحسن الخلق عمره ، وكان صديقه عبد الله كفيف، وكان دائما يحرص على فعل الخير معه حيث كان يذهب اليه كل صباح لمنزل الكائن بعيده عنه ليأخذه الى الجامعة حيث انه طالب بكلية السياسة والاقتصاد، وينتظره حتى ينهى جميع مهامه الدراسية ثم يعود به إلى منزله.

وكان قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع طالبين تحت عجلات القطار بالقرب من مدينة قها.

جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع كلا من عبد الله، واحمد. ح، وجرى نقل الجثامين لمستشفى قها بمحافظة القليوبية تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفين.