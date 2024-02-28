انقسام كبير في الداخل الفرنسي (شاهد)

قال مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” في مارسيليا، إن هناك حالة من الجدل الواسع والانتقادات سواء من المستشار الألماني وكذلك حلف الناتو والولايات المتحدة بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي.

الرئيس الفرنسي

وأضاف أن تصريحات الرئيس الفرنسي أكد فيها على أن الدول الغربية هي التي يمكن أن ترسل قوات إلى الداخل الأوكراني، مما أثار استياء أحزابا كبيرة منها الحزب الاشتراكي، الذي أكد أن هذه الخطوة ليست إلا جنونا وشاركه في هذا الأمر رئيس حزب فرنسا الأبية.

رئيسة التجمع الوطني الفرنسي في البرلمان

وتابع: "رئيسة التجمع الوطني الفرنسي في البرلمان سألت رئيس الوزراء، هل تبلغ الرئيس أنه يضع 70 مليون فرنسي في خطر؟، وكان رده سريعا وقويا وتحدث وتساءل عن وجود قوات لبوتين بالفعل داخل فرنسا ويقصد بها حزب التجمع الوطني".