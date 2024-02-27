بتواجد أمير قطر.. رئيس فرنسا لكيليان مبابي "ستخلق لنا مشاكل"

شهد مساء اليوم الثلاثاء، عقد لقاء خاص بين كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



حيث تمت دعوة مبابي لحضور مأدبة عشاء في قصر الإليزيه رفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتعد هذه الدعوة الرسمية لمبابي للتواجد في حفل طعام مع الرئيس الفرنسي وأمير قطر، كوسيلة للضغط عليه للاستمرار مع باريس سان جيرمان، وعدم الرحيل في نهاية الموسم الجاري.

وباتت هذه هي المرة الثانية، التي يتدخل فيها الرئيس الفرنسي، لمنع مبابي من مغادرة باريس سان جيرمان، بعد أن ساعد في تجديد عقد اللاعب في صيف عام 2022 لمدة موسمين.

وتشير كافة التقارير إلى أن مبابي قرر الانتقال لريال مدريد، في الوقت الذي قدم له باريس سان جيرمان أكثر من عرض، ليصل راتبه حال وافق على التجديد لـ100 مليون يورو سنويا.

نشرت شبكة "راديو مونتي كارلو" الفرنسية، صور ومقاطع مصورة من تبادل للضحك بين الرئيس الفرنسي وأمير قطر مع كيليان مبابي عند الترحيب به قبل الدخول لقاعة مأدبة العشاء.

وقال الرئيس الفرنسي لمبابي عند الترحيب به: "يبدو ستخلقوا لنا مزيداً من المشاكل والعقبات".