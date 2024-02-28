زيمبابوي.. سائح أسترالي مفقود منذ أكثر من 9 أيام

سائح أسترالي فقد في أواخر الأسبوع الماضي في زيمبابوي ، بالقرب من شلالات فيكتوريا ، مفقودا بالفعل منذ ما يقرب من أسبوع ، وفقا لأحدث المعلومات الصادرة يوم الاثنين من قبل مسؤولي الحديقة الوطنية.

وأبلغ عن اختفاء السائح البالغ من العمر 67 عاما، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، من المنطقة القريبة من متنزه شلالات فيكتوريا الوطني في زيمبابوي يوم الجمعة، وقالت السلطات في ذلك الوقت إن البحث جار باستخدام الكلاب التي تشم.

وقال المتحدث باسم هيئة إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية في زيمبابوي تيناشي فاراو، يوم الاثنين إن السائح المفقود ذكر وأن آخر مرة سمع فيها منه كانت في 17 فبراير.

كان السائح ، الذي كان يسافر بمفرده ، يقيم في فندق فخم يقع على بعد حوالي 3 كيلومترات من حديقة الغابات المطيرة. في 17 فبراير ، أخبر إدارة الفندق أنه ذاهب إلى الحديقة ، كما قال السيد فراوو.

ومع ذلك ، لم يشاهد الرجل وهو يدخل الحديقة في لقطات كاميرات المراقبة التي شوهدت لاحقا ، ولم يكن من بين أولئك الذين تم تسجيلهم على أنهم يدخلون الحديقة ، كما هو الحال عادة لأسباب تتعلق بالمساءلة والأمن ، كما قال السيد فراوو.

"لقد راجعنا اللقطات ، والسجلات المادية عند مدخل الشلالات لا تحتوي على سجل لدخوله ، وقد قام فريق البحث لدينا بفحص الغابات المطيرة. لا يوجد أي أثر له "، فاراوو.

وأضاف "نحن نبحث عن طرق أخرى لأنه يبدو أنه لم يدخل الغابة المطيرة أبدا".

مثل هذه الحوادث نادرة في شلالات فيكتوريا ، وهي وجهة تجذب آلاف السياح من جميع أنحاء العالم بسبب ستارة المياه المهيبة التي تنهار أكثر من 108 أمتار من نهر زامبيزي العظيم إلى ممر ضيق أدناه ، مما يلقي ضبابا مرئيا لأميال حولها.

وقال فاراو إن وكالة المتنزهات نشرت فريقا من الشرطة والحراس والكلاب البوليسية وأجهزة تتبع الأرض المحترفة والطائرات بدون طيار لتعقب السائح الأسترالي يوم الجمعة.

تم تسجيل عدد قليل من الحالات في حدائق أخرى. تم العثور على سائح ألماني فقد في أكتوبر الماضي في حديقة ماتوسادونا الوطنية الغنية بالحياة البرية في شمال زيمبابوي حيا وبصحة جيدة بعد ثلاثة أيام.