محافظ دمياط تتفقد مدرسة الثانوية الزراعية وتوجه بوضع خطة لتسويق تلك المنتجات

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مدرسة الثانوية الزراعية المشتركة بدمياط، حيث رافقها خلال الزيارة محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم و محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.حيث بدأت عوض الزيارة بمتابعة سير العملية التعليمية بالفصول الدراسية ، للتأكد من انتظامها و التزام الطلاب بالحضور والاستفادة من اليوم الدراسى.

كما تفقدت المخبز الآلى بالمدرسة لمتابعة عملية الإنتاج به ، حيث تصل القوة الإنتاجية للمخبز ٤٥٠٠ رغيف سياحى فى الساعة ، واطلعت عوض على منظومة الإنتاج و ما تم تنفيذه من تدريب للطلاب تحت إشراف مديرية التموين.و تفقدت عوض حظائر تربية المواشي وقسمى إنتاج الألبان و إنتاج المخبوزات و المواد الغذائية ومنفذ البيع ، حيث حرصت على التواصل مع الطلاب والتعرف على خطوات الإنتاج، واشادت بما يقومون به من جهود متميزة لإنتاج منتجات ذات جودة عالية بدون مواد حافظة ، وأكدت على مدير المديرية بتشجيع الطلاب واشراكهم بمعارض و توسيع دائرة التسويق لمنتجاتهم .

وفى سياق متصل، اطلعت عوض على المحاصيل التى تقوم المدرسة بزراعتها بالأراضى الزراعية المحيطة بالمدرسة والتى تبلغ مساحتها ٥٥ فدان ، وأكدت عوض أن المدرسة تمتلك مقومات مختلفة ، حيث وجهت بوضع خطة لتعظيم الاستفادة من تلك المقومات و الدفع بمعدلات الإنتاج بها ، وأكدت أيضًا أن المحافظة تهتم بملف التعليم الفنى حيث لفتت إلى أنه سيتم وضع مبادرات لتنمية مهارات الطلاب بما يتواكب مع رؤية الدولة نحو تطوير التعليم الفنى. كما حصلت المدرسة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مشروع رأس المال تخصص إنتاج حيواني.

والدواجن والمحاصيل الزراعية والصناعات والألبان والبساتين والزينة.وأثنت عوض على العمل بالمدرسة والجهد المبذول في بعض الأقسام والعمل على النهوض بالاقسام الأخرى، معربا عن امتنانها لإدارة المدرسة والعاملين بها، متمنيًا لهم دوام التقدم والتوفيق.

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