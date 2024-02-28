عائلة إيطالية تعود إلى روما بعد عامين من الأسر في مالي

قال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، إن جميع أفراد الأسرة في حالة جيدة.

عاد ثلاثة أفراد من عائلة إيطالية اختطفت واحتجزت رهينة في مالي منذ مايو 2022 إلى روما يوم الثلاثاء.

هبط روكو لانغوني وزوجته ماريا كايفانو وابنهما جيوفاني في مطار شيامبينو وكان في استقبالهم وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني وابن آخر دانييلي لانغون.

لا أرغب في أن يمر أي شخص بما مررت به" ، قال دانييل لانجون للصحفيين. أنا ممتن جدا لكل ما تم القيام به من أجلي ومن أجل عائلتي.

وتقول روما إن جماعة تابعة لتنظيم القاعدة تعرف باسم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين خطفت الأسرة من منزلها في مجتمع لشهود يهوه على مشارف كوتيالا وهي مدينة تقع جنوب شرق العاصمة باماكو.

وقالت السلطات الإيطالية إن العائلة عاشت في مالي لسنوات كجزء من "مجتمع متكامل جيدا من شهود يهوه".

قال تاجاني إن جميع أفراد الأسرة في حالة جيدة.