إفتتاح كرنفال الأسر الطلابية فى جامعة الفيوم

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم افتتاح كرنفال الأسر الطلابية (طلاب من أجل مصر) تحت شعار "مصر تستطيع بشبابها" والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، بحضور الدكتور جلال مصطفى السعيد وزير النقل والمواصلات الأسبق، و الدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق، والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور أيمن العيسوى الأستاذ بكلية الطب و أعضاء مجلس الجامعة، وذلك اليوم الأربعاء بالحرم الجامعي.

مهارات الطلاب

صرح الدكتور ياسر مجدي حتاته أن مهرجان الأسر الطلابية يقام كل عام بغرض التعرف علي مهارات الطلاب وأفكارهم وإتاحة الفرصة للكليات أن تظهر ما لديها من حسن تنظيم وإدارة للوقت ، والعمل علي تعزيز قيم المشاركة والعمل الجماعي، مؤكدًا دعم إدارة الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية.

وأوضح الدكتور محمد فاروق الخبيري أن النشاط الطلابي يمثل جانبًا ضروريًّا في تكوين شخصية الطالب الجامعي، ويعطي الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار وإعلاء قيم التنافس والتفوق وزيادة الولاء والانتماء في نفوسهم.

وأشار الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة أن معايير تحكيم المهرجان تضمنت الالتزام بالوقت والنظام العام والإبداع في شعار المهرجان والتعبير عن طبيعة الدراسة بالكلية، وأن يكون عدد الطلاب المشاركين بالعرض من 15 إلى 20 طالبًا من كل كلية.

ويتضمن المهرجان عددًا من المسابقات منها مسابقة الخط العربي ومسابقة أفضل بورتريه والمسابقة الثقافية المطبوعة وأفضل قصيدة شعر وأفضل صورة سيلفي وأفضل مقال صحفي وأفضل فيلم وثائقي. ويختتم المهرجان الثلاثاء.

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