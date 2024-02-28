إصابة سبع أشخاص بحادث ميكروباص على طريق بهاريف بأسوان

وقع حادث أنقلاب ميكروباص علي طريق بهاريف بالكورنيش الجديد مما أسفر الي أصابه سبع أشخاص حتي الآن، أثناء توجه لمركز ادفو محافظة اسوان .

شهدت محافظة اسوان اليوم الاربعاء قبل ساعه وقوع حادث اصطدام ميكروباص بعمود انارة علي الطريق السريع بكورنيش اسوان الجديد ببهلريف ، مما أسفر إصابة سبع أشخاص بإصابات بليغة حتي الآن.



وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث اصطدام ميكروباص بعمود انارة علي الطريق السريع بكورنيش اسوان الجديد ببهلريف، وتم نقل المصابين لمستشفي الجامعي باسوان لتلقي العلاج اللازم .

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.