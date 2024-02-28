مؤسسة الوفد الإعلامية تجرى الانتخابات على عضوية مجلس الإدارة

8 صحفيين وإداريان يتنافسون على مقعدى التحرير والإداريين

أجرت مؤسسة الوفد الإعلامية صباح أمس الانتخابات على مقعدى التحرير والعاملين بمجلس إدارة الوفد الإعلامية.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة المؤسسة قد أعلنت عن عدم تلقيها أية طعون على أسماء لمرشحين للانتخابات، كما أعلنت عن انسحاب ثلاثة مرشحين من سباق الانتخابات لمجلس الإدارة وهم جابر عبداللطيف وأحمد الأسوانى عن الإداريين، وياسر إبراهيم عن الصحفيين، فيما أعلنت اللجنة الأسماء النهائية للمرشحين على مقعد التحرير وهم: أحمد عثمان وخالد إدريس ورامى البنا وسامى الطراوى ومحمود زاهر ومحمد عادل ووحيد شعبان وياسر شورى، وعن مقعد الإداريين صلاح صابر ومحمود حسن الشيخ.

حضر مراسم التصويت المهندس حمدى قوطة، عضو مجلس الإدارة.

بدأ التصويت صباح اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الخامسة مساء فى جو تسوده المحبة والهدوء بين الزملاء والإداريين بالمؤسسة، ولم تعلن أسماء الفائزين حتى مثول الجريدة للطبع.

بلغ عدد الجمعية العمومية للزملاء بمؤسسة الوفد 324 فردًا ما بين صحفى وإدارى.

وكان قد تم تشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية برئاسة الدكتور وجدى زين الدين رئيس التحرير وعضوية الزملاء كاظم فاضل وعاطف خليل وإسلام الشافعى.