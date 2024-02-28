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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس الاتحاد الإنجليزي

تجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، مراسم قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الكروي الحالي.

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موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامتون اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

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موعد قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم


وتنطلق مراسم قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة لـ العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وصعدت أربع فرق إلى ربع نهائي كأس إنجلترا: مانشستر سيتي، نيوكاسل يونايتد، ليستر سيتي وكوفنتري سيتي، فيما يتبقى تحديد أربع آخرى، ، بعد انتهاء لقاءات ليفربول وساوثهامبتون، تشيلسي وليدز يونايتد، مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست، برايتون وولفرهامبتون.
 

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