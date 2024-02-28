موعد قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، مراسم قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الكروي الحالي.



وتنطلق مراسم قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة لـ العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وصعدت أربع فرق إلى ربع نهائي كأس إنجلترا: مانشستر سيتي، نيوكاسل يونايتد، ليستر سيتي وكوفنتري سيتي، فيما يتبقى تحديد أربع آخرى، ، بعد انتهاء لقاءات ليفربول وساوثهامبتون، تشيلسي وليدز يونايتد، مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست، برايتون وولفرهامبتون.

