ساعات قليلة تفصلنا عن سحب قرعة دور ال16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي يحمل لقيدبها الأخير فريق مانشستر سيتي، الذي تأهل الي ربع النهائي بسداسية قاسية علي فريق لوتون تاون.

وضمنت 4 فرق حتى الآن تأهلها إلى تلك المرحلة من البطولة، وهي: مانشستر سيتي، نيوكاسل يونايتد، ليستر سيتي وكوفنتري سيتي.

وتتبقى 4 فرق ستتحدد هويتها اليوم، حيث تُقام مباراة بين ليفربول وساوثهامبتون، تشيلسي وليدز يونايتد، مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست، برايتون وولفرهامبتون.



موعد قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم

ستنطلق مراسم قرعة دور ربع نهائي الكأس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.