تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامتون اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

استقر المدير الفني الألماني يورجن كلوب على تشكيل ليفربول المتوقع الذي سيخوض به مواجهة اليوم ضد ساوثهامتون مساء اليوم الأربعاء على ملعب آنفيلد لحساب الدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: كيليهر.

الدفاع: برادلي، جو جوميز، كوانساه، تسيميكاس.

الوسط: كلارك، ماك أليستر، ماكونيل.

الهجوم: هارفي إليوت، جايدن دانز، جاكبو.

يدخل فريق ليفربول المباراة بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب بشعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي متسلحًا بكامل نجومه وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

على الجانب الأخر يبحث فريق ساوثهامتون عن تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وإقصاء الريدز من دور الـ16، واقتناص بطاقة التأهل من أمام أحد المرشحين بقوة للفوز باللقب.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون والقناة الناقلة والمعلق:

وستنقل المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيقود اللقاء الحكم كريج باوسون.