الجزائر تدين سياسة التجويع الممنهج التي يستخدمها الاحتلال ضد الفلسطينيين

أدانت الجزائر سياسة التجويع الممنهج التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي كأداة حرب ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، داعية مجلس الأمن الدولي إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بالقطاع الذي يشهد عدوانا وحشيا منذ السابع أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مندوب الجزائر الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول موضوع: "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة: الأمن الغذائي في قطاع غزة.

وأضاف أن الوضع في غزة يبعث على الجزع ومعاملة الاحتلال للسكان غير الإنسانية، مذكرا بما قاله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وبحكمة: "عندما تفقد أمنك الغذائي، تفقد كرامتك.

وأشار إلى أنه على مجلس الأمن أن يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل في غزة لأن هذا الجمود في المجلس هو بمثابة تواطؤ في ارتكاب هذه الجريمة.

وأضاف أن العدوان على غزة هو ليس حربا ضد حماس بل عقاب جماعي مفروض على الشعب الفلسطيني الأعزل.