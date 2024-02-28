هنية: نبدي مرونة في التفاوض حرصًا على دماء الشعب الفلسطيني

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن هناك مرونة في التفاوض حرصًا على دماء الشعب الفلسطيني.

وأضاف "هنية" في كلمة مسجلة، بثتها "القاهرة الإخبارية"، أن الحركة لديها استعداد لمواصلة القتال من أجل الدفاع عن الفلسطينيين.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الشعب الفلسطيني واجه العدوان الإسرائيلي وأفشل مخططات التهجير، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل العدوان على المستشفيات بقطاع غزة.

وذكر أن الاحتلال يستهدف المدنيين في المناطق التي ادعى أنها آمنة بقطاع غزة، كما أنه حاصر المسجد الأقصى على مدار 20 أسبوعًا حتى الآن.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ145 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.