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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ممثل الجامعة العربية أمام العدل الدولية: الاحتلال الإسرائيلي يخالف العدالة الدولية ولا مبرر لترويع الشعب الفلسطيني

الجامعة العربية
الجامعة العربية

أكد الممثل القانوني للجامعة العربية أمام محكمة العدل الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي يخالف العدالة الدولية ولا مبرر لترويع الشعب الفلسطيني.

 وأضاف في كلمته  أمام محكمة العدل الدولية، أن الفلسطينيين في القدس الشرقية لا يمارسون حقوقهم المدنية وسط الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرا الي أن إسرائيل تواصل مخالفة القوانين بارتكاب جرائمــها في قطاع غزة.

وقال  الممثل القانوني للجامعة العربية، أن إسرائيل تواصل قمع الفلسطينيين وتمنعهم حقهم في تقرير المصير، لكن يبقى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الطريق الوحيد لإحلال السلام لا سيما وأن الشعب الفلسطيني حُرم من ممارسة حقه في تقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة.

وفي نفس السياق، قال المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية، إن الأيام الماضية شهدت الاستماع لعدد من المرافعات في محكمة العدل الدولية سواء المؤيدة أو الرافضة لما يقوم به جيش الاحتلال في قطاع غزة، وكل منها كان لديه حجج مختلفة.

وأضاف رشدي خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الاثنين:" أن المرافعة المصرية، كان بها تركيز على طبيعة الاستطيان في فلسطين، موضحًا أنه يجب دحض المبررات والحجج الإسرائيلية التي يستخدمها الاحتلال ذريعة لمواصلة ارتكاب جرائمه في قطاع غزة، وبحق الشعب الفلسطيني ككل".

 

 

 

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