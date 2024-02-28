إفتتاح مؤتمر الصيدلة الأول في نسخته الثانية (ومضة 2) فى جامعة الفيوم

شهد الدكتور محمد حمزاوي وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب بالفيوم مؤتمر الصيدلة الأول في نسخته الثانية (ومضة ٢) والذي نظمته الكلية بحضور الدكتور أحمد عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ربيع السوداني نقيب صيادلة الفيوم والدكتور أحمد إسماعيل صبري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والدكتور نادي حافظ وكيل نقابة الصيادلة، وعدد من أعضاء مجلس نقابة صيادلة الفيوم وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الكلية، وذلك اليوم الأربعاء بالمكتبة المركزية.

قدم الدكتور محمد حمزاوي بالإنابة عن الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة والمشرف على الكلية التحية للحضور، معربًا عن سعادته بتظيم كلية الصيدلة الوليدة مؤتمرها الثاني بجهود وتنظيم طلاب الكلية.

وأشار إلى أن المؤتمر من شأنه تسليط الضوء على كافة المستجدات في مجال العمل الصيدلي لخلق تواصل فعال بين طلاب وخريجى الكلية وممثلي الجهات الرسمية والنقابية وأصحاب سوق العمل والشركات العاملة فى مجال الصيدلة، بهدف دعم الطلاب وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم بشكل جيد وفق مستحدثات ومتطلبات سوق العمل الجديدة في القطاع الصيدلي.

وقدم الشكر لإدارة الجامعة على الدعم الدائم للكلية ومتطلباتها معلنًا عن بدء مؤتمر ومضة بنسخته الثانية متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين.

كما وجه الدكتور ربيع السوداني الشكر إلى إدارة الجامعة على الدعوة مضيفًا أن مجلس نقابة الصيادلة سيعزز من التعاون بين النقابة والكلية خلال الفترة القادمة لتكون النقابة مظلة يلتقي تحتها أطراف الخدمة الصيدلية لإمداد طالب وخريج الصيدلة بكل ما هو جديد وسد الفجوة بين التعلم والتطبيق.

استخدام التكنولوجيا لمواكبة التطور

وتحدث الدكتور أحمد عادل إلى الطلاب وحثهم على بذل الجهد وتنمية مهاراتهم الشخصية والعلمية والمزج بين الدارسة الأكاديمية واستخدام التكنولوجيا لمواكبة التطور المستمر

مؤكداً حرص الكلية الدائم على تقديم محتوى تعليمي وتكنولوجي يستحدث بصفة دائمة كما تنظم المؤتمرات لتحقيق أقصى درجات الاستفادة العلمية خلال سنوات الدراسة.

وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل صبري أن المؤتمر يأتي على مدار يومين بمشاركة نخبة من الأساتذة بالمجال الصيدلة لتنمية مهارات ومدارك الطلاب لاكتسابها من أصحاب الخبرة

مضيفًا أن مناقشة المؤتمر أهم المجالات الصيدلية وفق رؤية الكلية وتشمل مناقشات ومحاضرات المؤتمر مجالات الصيدلة المجتمعية وخاصة الأدوية دون وصفة طبية، ومستحضرات التجميل الطبية وكيفية تصنيعها، والتغذية العلاجية وأهمية دراستها، أهم المهارات المطلوبة في الصيدلي للقدرة علي السفر للخارج، ومجالات البحث العلمي لتطوير الأدوية والتركيبات الصيدلانية وتطوير علم الدواء، ومبادئ وقيم الصيدلي المطلوبة لمزاولة المهنة، اساسيات ومبادئ مهنة مندوب المبيعات الصيدلانية.

والجدير بالذكر أن محاضرات وفعاليات المؤتمر سيحاضر خلالها نخبة من الأساتذة والمتخصصين واصحاب الأعمال وهم على ترتيب المحاضرات خلال المؤتمرالدكتور دهشان حسن عبدالرحمن مؤسس أكاديمية خاصة، والدكتور إبراهيم أبو المجد مدرس في كلية الصيدلة جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور عصام شومان متخصص في التجميل والكوزمتيكس، والدكتور صلاح درويش رئيس مجلس إدارة أكاديمية خاصة، والدكتور محمد حمزاوي وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ربيع السوداني نقيب الصيادلة، والدكتور مصطفي محمد نجيب رئيس اتحاد طلاب الجامعة السابق.

4

5

55

77

666