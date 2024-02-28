مجلس جامعة مصر التكنولوجية يوافق على إنشاء مركزي تنمية قدرات العاملين واللغات والترجمة

وافق مجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية، بإشراف صندوق تطوير التعليم على إنشاء مركز تنمية قدرات العاملين في التعليم التكنولوجي من أجل تحقيق المعايير الأكاديمية العالمية للتميز في التدريب والتطوير المتكامل لاعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب لتلبية احتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك إطار سعى مجلس الجامعةلتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بشكل يدعم ويحقق أهداف استراتيجية تطوير الجامعات التكنولوجية ،خاصة مهارات التدريس الفعال ومهارات البحث العلمي وأخلاقيات المهنة ومهارات الإدارة والقيادة، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.



ووجه مجلس الجامعة الشكر للدكتور محمد بدوي، عميد الكلية التكنولوجية بالقاهرة علي مجهوداته أثناء فترة توليه عمادة الكلية متمنياً لسيادته التوفيق والنجاح.



كما وافق المجلس علي إنشاء مركز اللغات والترجمة لخدمة طلاب الجامعة بكلياتها المختلفة، كذلك الموافقة على الطلب المقدم من السيد الدكتور عميد الكلية التكنولوجية بالفيوم علي إنشاء مركز ربط الجامعة بالصناعة والذي يهدف إلى تقديم برامج ودورات تدريبية متخصصة في المجالات الفنية والتكنولوجية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتدريب علي استخدام الماكينات والمعدات الحديثة وايجاد حلول مبتكرة للمشاكل الفنية التي يواجهها المجتمع الصناعي ، إلي جانب تقديم الإستشارات الفنية والدراسات الأولية للمشروعات التكنولوجية ودراسات الجدوى الاقتصادية .



ووافق المجلس على عدد من بروتوكولات التعاون بين الكلية التكنولوجية بالفيوم وإحدى الشركات اليابانية وهي من أكبر الشركات اليابانية المتخصصة في مجال الضفائر والأنظمة الكهربائية الخاصة بالسيارات ، وكذلك بروتوكول التعاون مع إحدى شركات الأملاح والمعادن، وأيضا بروتوكول التعاون بين الكلية التكنولوجية بالفيوم وجمعية المستثمرين بمدينة ٦ أكتوبر .

كما وافق المجلس علي بروتوكول التعاون بين الكلية التكنولوجية بأسيوط والكلية التكنولوجية المصرية الألمانية مع أحد مصانع تشكيل المعادن.

واختتم المجلس بإعتماد نتائج طلاب الكلية التكنولوجية بالفيوم وأسيوط ونتائج المدارس الفنية التابعة للجامعة بالقاهرة والفيوم وأسيوط وأبو غالب .