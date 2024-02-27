جامعة أسيوط تشهد افتتاح المؤتمر السنوي السادس عشر لقسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم

أكد الدكتور أحمد المنشاوي أن مؤتمر قسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، يعكس توجه الجامعة نحو تحقيق التطور المنشود لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، ويتضمن عدد من المحاضرات، في التخدير العام، والتخدير النصفي، والتنفس الصناعي، وتخدير جراحات القلب والصدر، ويشهد (7) ورش عمل في علاج الألم التداخلي، واستخدام جهاز السونار في تركيب قسطرة الضغط الوريدي المركزي، والتدريب على جهاز التنفس الصناعي، بمشاركة أساتذة من جامعات سوريا والعراق وليبيا وقطر.

شهد المؤتمر حضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى جانب حضور الدكتور محمد عبد الرحمن وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام مناع رئيس المؤتمر، والدكتور محمد عبد المنعم بكر الرئيس الشرفي للمؤتمر وأحد رواد ومؤسسي القسم والمؤتمر، والدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس المؤتمر، والدكتور حمدي عباس سكرتير عام المؤتمر، والدكتور عصام عزت رئيس اللجنة العلمية، والدكتور محمد بكري رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بالصعيد، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم التخدير والأقسام الأخرى التي تتكامل مع القسم لأداء وظيفتها، وعدد كبير من الباحثين والأطباء المتخصصين.

وأشاد الدكتور محمود عبد العليم بقسم التخدير بمختلف تخصصاته، مؤكداً على أهميته للأقسام الطبية الحيوية، لكونه شريك لا غنى عنه في معظم التخصصات الطبية، ولكونه يضم كوكبة من الأساتذة المتميزين، أسهموا بشكل كبير في إنجاح أشد العمليات الجراحية صعوبةً وتعقيداً، بما يحافظ على سلامة المرضى ويطور الأساليب الجراحية لتحاكي أكبر المستشفيات والمراكز الجراحية العالمية.

وأوضح الدكتور علاء عطية أن طبيب التخدير يكون دائماً على دراية بمختلف التخصصات، مثل الباطنة، والجراحة، ويتميز دائماً بالقدرة على تحمل الضغط، ومواجهة التحديات، مشيداً بحرص أساتذة التخدير وأطبائه على تطوير مهاراتهم ومتابعة كل جديد من خلال مثل هذه المؤتمرات التي تحرص كلية الطب على عقدها باستمرار.

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جدير بالذكر أن الافتتاح تضمن حفل تأبين لثلاثة من أساتذة القسم الذين وافتهم المنية مؤخراً، و هم: الدكتور محمود عبد العزيز، والدكتورة سميرة محمد أحمد، والدكتور حسن إبراهيم، حيث قام بعض أساتذة القسم بإلقاء كلمات لتأبين الراحلين الذين كانوا من ركائز القسم الأساسية في مختلف النواحي التعليمية، والطبية، والبحثية، وأدوا واجبهم بتفانٍ وإخلاص حتى اللحظات الأخيرة، كما عرض فيديو لسيرتهم الذاتية، وتم تسليم أسرهم دروع التكريم التذكارية.