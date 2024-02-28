مدير تعليم الإسكندرية يتفقد عددًا من مدارس برج العرب

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قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم صباح اليوم الأربعاء الموافق 28 من فبراير 2024 بتفقد عدد من مدارس المحافظة بإدارة برج العرب التعليمية , في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024 بحضور جلال عيد مدير عام الإدارة المحافظة وخلود أبو العلا وكيل الإدارة وغالب عبد المولى رئيس مجلس أمناء الإدارة لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية ، واستهلّ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة برج العرب القديم الابتدائية والإعدادية إحدى مدارس مبادرة السيد الرئيس ( حياة كريمة ) ، تلك المبادرة التي حرصت فيها القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمصريين متضمنة كل الاهتمام بالنواحي التعليمية والصحية والطرق وكافة المرافق من مياه وصرف صحي ، وأشاد بانتظام الدراسة وأشاد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة وجهد معلميهم والإشراف المدرسي والانضباط الإداري ، وأشاد بمعلومات الطلاب والمعلمين عن المحتوى الرقمي الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على منصتها الرقمية ، وكذلك مستوى النظافة وتفعيل الأنشطة وتفاعل الطلاب مع المعلمين ، كما أشاد بتفعيل النشاط الثقافي بمكتبة المدرسة، مشددًا على زيادة الاهتمام بتفعيل مجموعات الدعم ، كما شدد على الاهتمام بترشيد استهلاك المياه وتنظيم ندوات توعية شاملة لأبنائنا الطلاب .

و في سياق متصل ، قام مدير مديرية التربية والتعليم اليوم ا والسيد اللواء طه زهير رئيس جهاز مركز ومدينة برج العرب بمتابعة مجموعة الدعم المدرسية لطلاب المرحلة الثانوية وسط إقبال كثيف من الطلاب بقاعة الاجتماعات بجهاز برج العرب ، وذلك بحضور جلال عيد مدير عام الإدارة وخلود أبوالعلا وكيل الإدارة وغالب عبد المولى رئيس مجلس الأمناء .

وأشاد مدير المديرية بانتظام الطلاب مؤكدًا في كلمته لهم على ضرورة الاستذكار الجيد وإدارة الوقت ومتابعة موقع وزارة التربية والتعليم بشكل منتظم ومتابعة قنوات مدرستنا والمنصة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم .